酷熱｜高空擾動相關驟雨影響　天文台料局部地區雨勢較大及雷暴

天文台今早7時45 發出酷熱天氣警告。預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。廣東沿岸風勢微弱。同時，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口以西及南海北部。天文台指上午八時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島以東約390公里，預料向西北移動，時速約25公里，移向琉球群島一帶。



預測本港部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區雨勢有時較大及有雷暴。吹微風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。中秋節及翌日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。



大澳今早7時30分天朗氣清。(盧先生攝)

大澳今早7時30分天朗氣清。(盧先生攝)

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廣闊低壓槽在呂宋附近海域帶來不穩定天氣

天文台表示，廣東沿岸周末期間風勢微弱，天氣酷熱，而高空擾動亦會為該區帶來幾陣驟雨及雷暴。預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在周末期間橫過琉球群島一帶並逐漸增強，隨後靠近華東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月14日7時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二中秋節早晚大致多雲 有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。

下周一(16日)中秋節前夕短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二中秋節(17日）早晚大致多雲，日間部分時間有陽光。有一兩陣驟雨。最高氣温32度。

下周三（18日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。最高33 度。

下周四至五（19，20日）均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至31 度。

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下周二中秋節早晚大致多雲 有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高32度。

下周一(16日)中秋節前夕短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二中秋節(17日）早晚大致多雲，日間部分時間有陽光。有一兩陣驟雨。最高氣温32度。

下周三（18日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。最高33 度。下周四至五（19，20日）均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至31 度。