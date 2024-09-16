天文台提示：驟雨正影響香港東部 未來一兩小時或影響其他地區
撰文：蕭通
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天文台於今日（16日）凌晨2時00分發出特別天氣提示， 驟雨正影響香港東部，並有機會在未來一兩小時影響本港其他地區。市民應留意天氣變化。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢頗大及有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎27至32度。吹微風，漸轉吹和緩東至東北風。
天文台展望，中秋節（17日）部份時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。中秋節翌日日間大致天晴及酷熱。隨後一兩日雲量增多及有幾陣驟雨。
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颱風貝碧嘉靠近華東沿岸
天文台表示，高空擾動會在今日初時為廣東沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在未來兩三日影響華南。同時，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。預料另一股東北季候風會在本周後期至下周初影響華南。
此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在今日逐漸靠近華東沿岸，隨後移入內陸並逐漸減弱。在凌晨2時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約190公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，逐漸靠近華東沿岸。
▼天文台九天天氣預報▼
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下周日起最高氣溫回落至30度
根據天文台九天天氣預報，明日（17日）中秋節與周三（18日）均日間酷熱達33度，其中中秋節大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。與中秋節翌日則早晚部份時間多雲及有一兩陣驟雨，日間大致天晴。
周四（19日）起至下周二（24日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中周四日間短暫時間有陽光，與周五均最高32度。周六（21日）最高氣溫回落至31度。下周日（22日）至下周二進一步回落至30度。
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