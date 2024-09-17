中秋｜天文台再發特別天氣提示：雷雨可能在未來兩三小時影響本港

天文台今日（17日，中秋節）下午在尖沙咀總部錄得攝氏35.7度，，為1884年有紀錄以來最熱中秋節。天文台晚上7時發出特別天氣提示，指高溫觸發的驟雨及雷暴正影響深圳並逐漸向南移動，預料會在未來一兩小時影響新界北部；到8時半再指廣東東部沿岸持續有雷雨發展，可能會在未來兩三小時影響本港。



9月17日中秋節晚上近9時，在香港北面有持續有雷雨發展，可能會在未來兩三小時影響本港。（天文台圖片）

【20:30】天文台：廣東東部沿岸持續有雷雨發展，可能會在未來兩三小時影響本港，市民請提高警惕。

【18:55】天文台：高溫觸發的驟雨及雷暴正影響深圳並逐漸向南移動，預料會在未來一兩小時影響新界北部，籲市民提高警惕。

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東北季候風將至廣東沿岸風勢較大 天文台研發強烈季候風信號

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，天文台屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號。

天文台料，今晚外出賞月要留意，預測漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台預測明日吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，早上部分時間多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間大致天晴及酷熱。氣溫介乎27至34度。

9月17日中秋節中午後，天文台尖沙咀總部在約14:30分錄得攝氏35.7度，創1884年有紀錄以來最熱中秋節。（天文台圖片)

受東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日風勢頗大，有一兩陣驟雨。預料東北季候風在周末稍為緩和，而另一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。