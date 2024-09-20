天文台｜廣闊低壓槽帶來驟雨雷暴　下周一、二氣温逐步下降至24度

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。在正午十二時，熱帶低氣壓普拉桑集結在上海之西北約180公里，預料向北或西北偏北移動，時速約10公里，橫過華東。 此外，位於呂宋海峽以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預測下午短暫時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。展望周末期間驟雨增多。下週初氣溫逐步下降，星期一及星期二最低氣溫在24度左右。



天文台今早7時45分發出天氣特別提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。請按此查看應採取的措施。



圖為天文台早上12時30分錄得各區氣温。(天文台網頁截圖)

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天文台預料受廣闊低壓槽影響，未來數天華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。預料一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初該區天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日橫過華東並逐漸減弱。

天文台預測熱帶低氣旋普拉桑今明兩日橫過華東並逐漸減弱。(天文台網上圖片)

星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

下周一及二(23、24日)，氣温降至24度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。初時雨勢較為頻密。

下周三(25日)氣温回升至25度，大致多雲，有幾陣驟雨。

至下周四及五(26、27日)日間短暫有機會見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣温介乎26至30、31 度。