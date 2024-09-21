天文台特別提示｜密切監察東北偏東低壓區　若近本港料有狂風雷暴

天文台於早上時50分發出特別天氣提示，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴，天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。



天文台表示華中的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。預測本港吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。



天文台正密切監察東北偏東低壓區發展，若靠近本港時，部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴。(HK01記者攝)

圖為天文台預測下周一及二氣温逐步下降至24度(天文台網頁截圖)

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受廣闊低壓槽影響，天文台預測未來兩三日華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦會有低壓區存在。預料一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸，下周初該區天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日大致移向朝鮮半島並逐漸演變為溫帶氣旋。同時，位於台灣以東海域的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日早上9時50分未來九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

下周一及二(23、24日)，氣温降至24度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。初時雨勢較為頻密。

下周三(25日)氣温回升至25度，大致多雲，有幾陣驟雨。

至下周四及五(26、27日)日間短暫有機會見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣温介乎26至30、31 度。