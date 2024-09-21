紅雨｜天文台12時5分發警告　南區雨勢特大錄每小時逾70毫米雨量

天文台在下午12時05分發出之紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。提醒市民持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。



暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。



天文台正密切監察東北偏東低壓區發展，若靠近本港時，部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴。(HK01記者攝)

【12:05】天文台發出紅雨警告。

【11:54】局部地區大雨提示：港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲市民應採取措施。

【11:45】天文台發出黃雨警告。

【11:35】天文台發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:50】天文台發特別天氣提示，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴。天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。

天文台表示華中的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。預測本港吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。

圖為天文台預測下周一及二氣温逐步下降至24度(天文台網頁截圖)

天文台表示華中的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。預測本港吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。

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受廣闊低壓槽影響，天文台預測未來兩三日華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦會有低壓區存在。預料一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸，下周初該區天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日大致移向朝鮮半島並逐漸演變為溫帶氣旋。同時，位於台灣以東海域的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日早上9時50分未來九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

下周一及二(23、24日)，氣温降至24度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。初時雨勢較為頻密。

下周三(25日)氣温回升至25度，大致多雲，有幾陣驟雨。

至下周四及五(26、27日)日間短暫有機會見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣温介乎26至30、31 度。