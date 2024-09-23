天文台｜東北季候風迎稍涼天氣　今早錄最低23.4度　入秋以來最低

東北季候風正為華南帶來稍涼的天氣。天文台今早(23日)錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。此外，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。預測明日仍然有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。



圖為截至9月23日中午12時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼



+ 5

高空反氣旋逐漸增強 本周中後期天色較明朗

天文台指，現時位於南海北部的低壓槽會在明日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴，而低壓槽上在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月23日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民遊客風中追風▼



+ 14

明日仍有幾陣狂風雷暴 國慶日部分時間有陽光有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎24至28度。周三（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至30度。

周四（26日）及周五(27日)均部份時間有陽光及有驟雨，氣温回升至32 度。

下周二國慶日(10月1日 )部分時間有陽光，有幾陣驟雨。除周四最高31度， 之後連日介乎27至32度。