天文台特別天氣提示｜一道雨帶正橫過本港　初時雨勢有時頗大

天文台在今早(24日)8時50分發特別天氣提示，一道雨帶正橫過本港，初時雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。



一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，一個低壓區正影響海南島以東海域。本港今早各區普遍錄得超過20毫米雨量，而新界部份地區及九龍北部更錄得超過50毫米。此外，一個低壓區正影響海南島以東海域。天文台今晨4時15分曾發出特別天氣提示，稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



預測本港地區大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢較為頻密，及有幾陣狂風雷暴。日間最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。天文台展望，隨後兩三日驟雨逐漸減少，部份時間有陽光及炎熱。



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9月24日凌晨3時的雷達圖顯示，珠江口以南強雨帶逐漸靠近本港。（天文台圖片)

圖為截至9月24日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至9月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【08:50】一道雨帶正橫過本港，初時雨勢有時頗大。

【04:15】特別天氣提示，稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

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本周中後期天色較明朗

天文台表示，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。

隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周五及周六有驟雨雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。周四（26日）及周五（27日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度，其中周五稍後局部地區有雷暴。周六（26日）仍短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，最高31度。

下周日（29日）起連日部份或短暫時間有陽光，及有驟雨。下周日及下周一（30日）均介乎26至32度，下周二國慶日（10月1日）最高溫回落至31度，下周三（10月2日）再跌至28度。