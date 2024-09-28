水龍捲中午掠過維港　天文台：強烈狂風雷暴正影響港島東及九龍東

天文台今日（28日）下午12時55分表示，指中午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告。天文台同時預料有猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，可立刻到安全地方躲避。



天文台1時許再發特別天氣提示，指與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響港島東部及九龍東，部分地區雨勢較大，市民應提高警惕。



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維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘。（讀者提供）

水龍捲掠過紅磡大環山泳池上空。（網上影片截圖）

天文台雷達圖顯示，9月28日中午維港中部有強雷雨區經過，正是水龍捲出現時。（天文台圖片）

【13:10】天文台：與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響港島東部及九龍東，部分地區雨勢較大，市民應提高警惕。

天文台雷達圖顯示，9月28日下午1時許，強雷雨區掠過港島東部。（天文台圖片）

【12:55】天文台指在下午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告。

【12:55】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:45】天文台：天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

水龍捲風速一般較陸地龍捲風為低 稱為「龍吸水」

天文台文章指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲雖然在香港較為罕見，但在某些地區則十分常見，例如美國的佛羅里達礁島群，可能是全世界最多水龍捲出沒的地方，每年發生的數目超過四百個。