水龍捲中午掠過維港 天文台：強烈狂風雷暴正影響港島東及九龍東
撰文：陶嘉心
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天文台今日（28日）下午12時55分表示，指中午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告。天文台同時預料有猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，可立刻到安全地方躲避。
天文台1時許再發特別天氣提示，指與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響港島東部及九龍東，部分地區雨勢較大，市民應提高警惕。
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【13:10】天文台：與高空擾動相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響港島東部及九龍東，部分地區雨勢較大，市民應提高警惕。
【12:55】天文台指在下午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告。
【12:55】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【10:45】天文台：天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。
水龍捲風速一般較陸地龍捲風為低 稱為「龍吸水」
天文台文章指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。
水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲雖然在香港較為罕見，但在某些地區則十分常見，例如美國的佛羅里達礁島群，可能是全世界最多水龍捲出沒的地方，每年發生的數目超過四百個。
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