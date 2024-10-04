天文台｜東北季候風影響明日乾燥晴朗　高空擾動周末至下周初有雨

一股乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，今日(4日)正午時分，本港各區的相對濕度普遍在百分之五十左右。下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩北至東北風。展望明日部分時間有陽光，日間乾燥。隨後一兩日有幾陣驟雨。



天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響華南沿岸。而高空擾動會在周末至下周初為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，下周初至中期廣東天色大致良好。預料一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南部。



圖為截至10月4日中午天文台錄得各區氣温。(天文台網頁截圖)

▼攝影愛好者在港拍攝到紫金山-阿特拉斯彗星▼



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高空擾動將影響 周末至下周初有驟雨

天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響華南沿岸。而高空擾動會在周末至下周初為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，下周初至中期廣東天色大致良好。預料一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南部。

▼10月3日 天空出現「雲牆」▼



▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至10月4日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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下周日至下周三有一兩陣驟雨 最低氣温26度

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）部分時間有陽光。日間乾燥，晚上有一兩陣驟雨，介乎24度至30度。

下周日（6日）至下周三（9日）均部份或短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨或微雨。 下周日起，一連八日的最低氣温為26度﹐最高氣温為30、31度，下周二則升至32度。

下周四（10日）至下周六（12日）均部份時間有陽光，最高31度。其中下周五（11日）早晚有一兩陣微雨。

一股乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4日）天氣乾燥。早上稍涼，部份時間多雲，市區最低氣溫約22度，日間漸轉大致天晴，最高氣溫約29度。吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（5日）大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。下周初有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



▼10月3日 天空出現「雲牆」▼



圖為截至10月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼攝影愛好者在港拍攝到紫金山-阿特拉斯彗星▼



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高空擾動將影響 周末至下周初有驟雨

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。而一股東北季候風補充會在星期一抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區日間乾燥。預料一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南部。。

此外，熱帶氣旋山陀兒會在今日於台灣南部徘徊並逐漸消散。在上午5時，山陀兒集結在高雄之東北偏東約40公里，預料移動緩慢。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月4日凌晨3時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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下周二及周三乾燥 周四及周五早晚有微雨

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）大致天晴，日間乾燥，晚上部份時間多雲，介乎23度至29度。下周日（6日）及下周一（7日）部份或短暫時間有陽光，有驟雨。 周日介乎25至30度，周一最高回升至31度。

下周二（8日）至下周三（9日）均部份時間有陽光，日間乾燥，最低24至25度，下周二最高31度、下周三為30度。下周四（10日）至下周六（12日）均部份時間有陽光，其中下周四及下周五（11日）早晚有一兩陣微雨，下周四最高30度。 下周五及下周六最高31度。

▼10月3日 天空出現「雲牆」▼



圖為截至10月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼攝影愛好者在港拍攝到紫金山-阿特拉斯彗星▼



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高空擾動將影響 周末至下周初有驟雨

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。而一股東北季候風補充會在星期一抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區日間乾燥。預料一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南部。。

此外，熱帶氣旋山陀兒會在今日於台灣南部徘徊並逐漸消散。在上午5時，山陀兒集結在高雄之東北偏東約40公里，預料移動緩慢。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月4日凌晨3時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二及周三乾燥 周四及周五早晚有微雨

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）大致天晴，日間乾燥，晚上部份時間多雲，介乎23度至29度。下周日（6日）及下周一（7日）部份或短暫時間有陽光，有驟雨。 周日介乎25至30度，周一最高回升至31度。

下周二（8日）至下周三（9日）均部份時間有陽光，日間乾燥，最低24至25度，下周二最高31度、下周三為30度。下周四（10日）至下周六（12日）均部份時間有陽光，其中下周四及下周五（11日）早晚有一兩陣微雨，下周四最高30度。 下周五及下周六最高31度。