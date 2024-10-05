天文台｜乾燥東北季候風影響 下午部分時間有陽光明日有幾陣驟雨
撰文：陶嘉心
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一股乾燥的東北季候風正影響廣東。天文台預測今日(5日)下午部分時間有陽光及乾燥。今晚大致多雲。吹和緩北至東北風。正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之六十或以下。展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日部分時間有陽光。
天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響廣東，該區天色大致良好，但高空擾動會在明日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周後期影響華南沿岸。
隨高空擾動明日帶來驟雨 未來數天天色良好
天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響廣東，該區天色大致良好，但高空擾動會在明日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周後期影響華南沿岸。
▼10月3日 天空出現「雲牆」▼
▼天文台九天天氣預報▼
明天至下周三有一兩陣驟雨 最低氣温26度
根據天文台九天天氣預報，明日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。介乎26度至30度。
下周一(6日）部分時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。最高氣温回升至32度。下周二(7日)晚上有一兩陣微雨。氣温介乎26度至31度。
下周三（9日）早晚有一兩陣微雨。最高氣温回落至30度。至下周四則部分時間有陽光。氣温稍回升至31度。
至下周五隨後數天，均部分時間有陽光。晚上或早晚有一兩陣微雨。氣温介乎26度至30度。相對濕度維持百分之60至85。
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