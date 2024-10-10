天氣｜今日早晚有微雨　最高30度　重陽節早上有一兩陣雨

一股東北季候風正影響廣東。同時，覆蓋沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測，本港地區今日（10日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約30度。吹和緩東至東北風。



天文台展望，明日（11日）重陽節及周末（12日）風勢較大，日間部份時間有陽光及乾燥。根據天文台九天天氣預報，明日重陽節大致多雲，早上有一兩陣雨，日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎50%至85%，氣溫則介乎26度至30度。



圖為截至10月10日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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至下周初天色大致良好

天文台表示，一股東北季候風會在今日繼續影響廣東。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周後期至下周初華南沿岸天色大致良好，日間乾燥。同時，一道廣闊低壓槽為南海中北部帶來驟雨。預料偏東氣流會在下周中期稍為緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月10日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日部份時間有陽光及乾燥

根據天文台九天天氣預報，周六（12日）介乎26度至30度，大致天晴，日間乾燥。下周日（13日）至下周二（15日）部份或短暫時間有陽光，最高31度。

下周三（16日）及下周四（17日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，均介乎27度至31度。下周五（18日）短暫時間有陽光，仍介乎27度至31度。