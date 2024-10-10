重陽節天氣｜今早有幾陣雨　下午部份時間天色明朗乾燥　最高28度

今日周五（11日）為重陽節，天文台指出，一道雲雨帶正覆蓋廣東沿岸。本港今早多處地區錄得超過5毫米雨量，而東部地區的雨量更超過20毫米。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台於今晨1時曾發特別天氣提示，稱受一道雲雨帶影響，本港局部地區雨勢頗大。而在此前的凌晨0時，天文台指西貢及港島東部雨勢頗大。



天文台預測，本港地區今日（11日）大致多雲，早上有幾陣雨，下午部份時間天色明朗及乾燥。今日最低氣溫約23度、最高約28度，相對濕度最低約55%。吹和緩東風，風勢間中清勁。天文台展望，周末期間大致天晴，風勢較大，日間乾燥。下周初至中期雲量逐漸增多。



圖為截至10月11日清晨6時00分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至10月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼



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未來一兩日天色大致良好及風勢較大

天文台表示，受一股偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸天色大致良好，風勢較大，日間乾燥。預料一道廣闊雲帶會在下周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。而偏東氣流會在下周後期緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月11日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 中秋節翌日石澳大浪▼



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下周二至周四大致多雲有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）大致天晴，日間乾燥，介乎26至30度。下周日（13日）則大致天晴，最高氣溫升至31度。

下周一（14日）短暫時間有陽光，介乎27度至30度。下周二（14日）至下周四（17日）大致多雲有驟雨，其中下周二及周三（16日）介乎27度至30度。下周五（18日）及下周六（19日）短暫時間有陽光，與下周四均介乎27度至31度。