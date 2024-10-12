天文台｜乾燥偏東氣流影響今日天晴　明日風勢大下周初至中期驟雨

受乾燥的偏東氣流影響，廣東沿岸天色大致良好。本港今日(12日)天晴。日間乾燥。氣温介乎26至30度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。展望明日大致天晴，風勢較大，日間乾燥。隨後數日大致多雲，下周中期有幾陣驟雨。



天文台表示，受乾燥的偏東氣流影響，今明兩日華南沿岸風勢較大，天色大致良好。預料一道廣闊雲帶會在下周初至中期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周後期廣東沿岸驟雨減少。



圖為天文台於今日10時10分顯示各區氣温。(天文台網頁截圖)

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▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至10月12日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日天晴乾燥 最低26度 下周一至下周六均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）大致天晴。日間乾燥，晚上部分時間多雲。介乎26度至30度。

下周一（14日）至下周二（15日）短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。最低氣温都是27度。下周三（16日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高氣温降至29度。

下周四（17日）至下周六(19日)均有幾陣驟雨。最高氣温回升至30度、31度。

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