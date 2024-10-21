天氣｜今日最高31度　初時有一兩陣微雨　明日酷熱達33度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，而一道雲帶亦覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（21日）初時大致多雲及有一兩陣微雨，最低氣溫約26度。日間漸轉天晴，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。



天文台展望，未來數日大致天晴及乾燥。明日（22日）日間酷熱，晚上北風增強。本周中後期早晚稍涼，日夜溫差較大。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓會在未來數日逐漸增強，天文台今晨發出預測移動路徑圖，估計將於周六（26日）升級至颱風，但隨後路徑存在變數。



圖為截至10月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月12日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 11

熱帶低氣壓料將增強成颱風 路徑存在變數

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸緩和。預料一股乾燥的東北季候風會在明日（22日）抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，會在未來數日逐漸增強，並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。在上午5時，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1370公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。

▼天文台發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



本港天文台10月21日發出熱帶低氣壓的移動路徑圖，預測會在周六（26日）升級至颱風，並於當日最接近呂宋。 （天文台圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月21日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

隨後數日晴朗乾燥 周五早晚溫差達8度

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）至周五（25日）大致天晴及乾燥，相對濕度以周五的35%最低，明日則料最低50%。明日日間酷熱，部份地區有煙霞，介乎26至33度。周三（23日）為二十四節氣「霜降」，料將低見24度，與前一天相差達9度；星期五（25日）市區最低22度。

周六（26日）仍然乾燥，至下周二（29日）均部分或短暫時間有陽光。下周六介乎23至30度，隨後數天均介乎23至28度。