秋颱｜低壓區增強熱帶風暴命名潭美　料周六掠過港南面約400公里

天文台今日（22日）凌晨3時45分指出，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「潭美」。天文台預測，潭美會在未來一兩日逐漸增強，並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。



根據天文台路徑圖預測，潭美周五（25日）以強烈熱帶風暴級別，掠過菲律賓呂宋北部後，會進入南中國海並增強為颱風，再持續向西移動，在周六（26日）掠過本港南面約400公里，並朝海南方向移進。



本港天文台10月22日更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，預測會在周六（26日）移至本港南部約400公里。 （天文台圖片）

本港天文台10月22日發出熱帶低氣壓的移動路徑圖，預測潭美會在周六（26日）升級至颱風。（天文台圖片）

路徑圖預測朝海南方向移動

在今日（22日）凌晨3時，潭美集結在馬尼拉以東約810公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。根據天文台路徑圖預測，潭美周六（26日）會掠過本港南面約400公里，並朝海南方向移進。

根據天文台路徑圖，潭美料周三（23日）凌晨2時前升級至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時105公里；周四（24日）風力加強至每小時110公里，並於周五維持此風速。至周六（26日）將增強為颱風，中心附近最高持續風速增至每小時130公里，並維持強度朝海南移動。

預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 10

周末起風力上升 海有湧浪

天文台指出，預料一股東北季候風補充會在本週後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本週後期至下週初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

根據天文台九天天氣預報，當潭美周六移至本港以南400公里之時，本港風力開始上升。其中周六（26日）風勢加強，吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。

周六至下周一（28日）均大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，日間短暫時間有陽光。其中下周日（27日）及下周一均吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級。

圖為天文台截至10月22凌晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日霜降最低24度 周四早晚溫差達9度

明日（23日）為二十四節氣的「霜降」，受一股乾燥的東北季候風抵達華南影響，明日大致天晴及乾燥，相對濕度最低45%，氣溫介乎24至30度，最低氣溫比今日最高的33度少9度。

周四（24日）及周五（25日）均乾燥，其中周四對濕度低見35%，周五為40%。周四低見22度，與同日最高的31度相差9度。周五則介乎23至31度。