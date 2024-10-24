天氣｜天文台今晨錄22.2度入秋最低　潭美最快今晚闖港800公里

一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區。本港今早（24日）天氣稍涼。截至上午5時，天文台錄得最低氣溫22.2度，是今年入秋以來最低紀錄，新界普遍再低一兩度。天文台預測，本港地區今日大致天晴，早上天氣稍涼，日間非常乾燥，相對濕度低見30%。今日最高氣溫約29度，吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風。天文台展望，明日（25日）及周末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。



熱帶風暴潭美昨已增強為強烈熱帶風暴。天文台今日凌晨預測，潭美會在今晚（24日）至星期五（25日）早上進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。強烈季候風信號已於清晨4時15分發出，天文台預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。



圖為截至10月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 10

下周初或徘徊海南附近 隨後路徑存變數

根據天文台預測，潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊。天文台會視乎潭美的動向，以及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

上午5時，潭美集結在馬尼拉以北約300公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過呂宋。

圖為截至10月24日凌晨2時00分，天文台對熱帶風暴潭美的預測路徑。（天文台網頁圖片）

季候風及潭美共同影響 明日起風大有驟雨

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在今日繼續影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。而一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。

受東北季候風及潭美的共同影響，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。 而與高空擾動及潭美相關的驟雨，會影響華南西部沿岸。預料另一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月24日清晨4時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月15日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼



+ 5

明日仍乾燥早晚溫差較大 下周二起連日最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）初時天晴乾燥，相對濕度最低45%，氣溫介乎24至31度。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨，海有湧浪，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級。

周六（26日）及下周日（27日）均大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，氣溫介乎25至28度或29度之間。周六吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。下周日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周一（28日）及下周二（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨。下周二起最低氣溫跌至22度，持續至下周五（11月1日）。下周三（30日）至下周五短暫或部份時間有陽光，其中下周三有一兩陣驟雨。