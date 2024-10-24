風球潭美．最新消息｜天文台：今晚10時至明早4時之間掛一號風球

【天文台／打風／颱風／預測路徑】強烈熱帶風暴潭美（TRAMI）逐漸增強，香港天文台今日（24日）表示，將於今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及兩個人工智能天氣預測模式均顯示，潭美下周初會「回馬槍」由越南中部對出近岸，反向東橫過南海中北部，逼近呂宋西部，下周中才在南海消散，甚或再「翻兜」移至海南島才消散，有可能較近珠江口，成為「長命回馬風」。風球潭美最新消息，持續更新。



天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍。

風球潭美．打風消息．持續更新．10月24日

【12：00】天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

天文台稱會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。市民請留意天文台的最新天氣預測。

風球潭美．天文台預測颱風位置和強度：

▼東亞氣象機構10月23日上午發放熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼

