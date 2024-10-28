天氣｜今日早晚有驟雨　最高29度　 本周中後期日夜溫差較大

一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，與熱帶低氣壓潭美相關的驟雨正影響華南西部沿岸。天文台預測，本港地區今日（28日）大致多雲，早晚有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎24至29度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。天文台展望，明日（29日）短暫時間有陽光。本周中後期漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。



圖為截至10月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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潭美越南沿岸徘徊漸消散 康妮移向台灣以東海域

天文台指出，熱帶氣旋潭美今日會在越南中部沿岸徘徊並逐漸消散。同時，與潭美殘餘相關的廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。在上午5時，潭美集結在峴港以南約60公里，預料移動緩慢，在越南中部沿岸徘徊並逐漸消散。

此外，熱帶氣旋康妮會在未來兩三日大致移向台灣以東海域。在上午5時，康妮集結在馬尼拉之東北偏東約1,000公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。

未來兩三日天色較明朗 本周中後期天晴乾燥

天文台表示，東北季候風會持續影響華南，未來一兩日該區天色較為明朗。預料乾燥的東北季候風補充會在本周中後期影響廣東，該區天晴乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月28日清晨5時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周四及周五早晚溫差8度 下周日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）短暫時間有陽光，介乎24至28度。 周三（30日）至周六（11月2日）均日間乾燥，相對濕度以周四（31日）的35%最低。周三介乎24至29度； 周四及周五（11月1日）在23至31度之間；周六最高氣溫回落至29度。

下周日（11月3日）及下周一（11月4日）均大致多雲有驟雨，下周日介乎23至27度；下周一最低跌至22度。下周二（11月5日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，氣溫進一步降至21至26度。