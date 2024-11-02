天文台｜乾燥東北季候風帶來晴朗天氣　明日至下周初有一兩陣驟雨

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日大致天晴及乾燥。今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望 ：未來兩三日短暫時間有陽光。下周中後期風勢頗大，早上稍涼。



圖為天文台於今日11 時30分顯示各區氣温。(天文台網頁截圖)

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。同時廣東地區天氣乾燥，普遍晴朗，日夜溫差較大。受高空擾動影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月2日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三至五相對濕度介乎45%至70% 下周四、五最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）大致多雲。日間短暫時間有陽光。氣温介乎25至29度。下周一（4日）及下周二(5日)均短暫時間有陽光。早晚有一兩陣雨。下周二最低氣温24度。

下周三(6日)部分時間有陽光及乾燥。氣温降至23 度。下周四(7日)及下周五(8日)低至22 度，部分時間有陽光及大致天晴。下周六(9日)部分時間有陽光。