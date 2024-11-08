颱風銀杏．最新消息｜進入港800公里範圍　天文台下午發一號風球

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／周末天氣】超強颱風銀杏今日（8日）凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，天文台預告在今日（8日）中午12時至下午3時發出一號風球。



天文台預測銀杏會在星期六稍後至星期日初時（9日晚至10日早上），在本港以南300多公里外掠過，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。



超強颱風銀杏11月7日晚上掠過菲律賓呂宋島北端。(Tropical Tidbits圖片)

▼11月8日 熱帶氣旋銀杏風暴消息▼

超強颱風銀杏11月7日晚上23時集結在香港東南偏東約830公里。(天文台圖片)

【00:00】天文台指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨着銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。

天文台指由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

天文台11月8日凌晨0時更新九天天氣預報。(天文台圖片)

【00:00】天文台指東北季候風會在今日繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼，預測市區最低氣溫約20度，創入初新低，新界再低兩三度。日間非常乾燥，最高氣溫約28度，吹和緩東北風。

▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼

