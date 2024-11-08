颱風銀杏．最新消息｜進入港800公里範圍 天文台下午發一號風球
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／周末天氣】超強颱風銀杏今日（8日）凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，天文台預告在今日（8日）中午12時至下午3時發出一號風球。
天文台預測銀杏會在星期六稍後至星期日初時（9日晚至10日早上），在本港以南300多公里外掠過，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。
▼11月8日 熱帶氣旋銀杏風暴消息▼
【00:00】天文台指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨着銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。
天文台指由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。
【00:00】天文台指東北季候風會在今日繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼，預測市區最低氣溫約20度，創入初新低，新界再低兩三度。日間非常乾燥，最高氣溫約28度，吹和緩東北風。
▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼
+23
颱風銀杏｜天文台料周末港南300多公里外掠過 會否發3號看三條件秋颱接二連三？｜天文台：超強颱風銀杏以東可能形成兩個熱帶氣旋超強颱風銀杏和冷空氣來襲！深圳風大晝夜溫差大 立冬將跌破20℃超強颱風銀杏｜天文台調高周末風力 高地吹7級風 即3號風球風力超強颱風銀杏．維港泳｜如周日早上懸掛風球 賽事將會取消超強颱風銀杏｜天文台：明日中午12 時至下午3 時之間發一號風球熱帶氣旋銀杏升級超強颱風 天文台根據3因素決定是否發1號風球