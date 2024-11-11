桃芝｜將闖港800公里　天文台：今晚8時至午夜12時間發一號風球

東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（11日）大致多雲。初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。天文台展望，明日（12日）部份時間有陽光。隨後一兩日天氣不 穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。



另外，天文台於1時45分指出，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝已增強為颱風。據天文台預測，桃芝會在今日（11日）稍後至明日（12日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。根據天文台此前預測路徑圖，桃芝今日以颱風級別穿過菲律賓，之後逐步進入本港800公里範圍，星期四（14日）更會逼近香港300公里範圍，但之後會大轉彎遠離。



圖為截至11月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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或較接近珠江口一帶 但同時可能有所減弱

天文台凌晨0時指出，根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝，會在今日稍後至明日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

天文台預料，桃芝會在今日橫過呂宋一帶，隨後進入南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

圖為截至11月11日清晨5時00分，天文台對桃芝的預測路徑。（天文台網頁圖片）

西北太平洋低壓區逐漸發展

天文台指出，隨著熱帶氣旋銀杏今日遠離廣東沿岸並逐漸減弱，今明兩日該區天色好轉。而受桃芝與東北季候風的共同影響，周三（13日）及周四（14日）本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

在上午7時，颱風桃芝集結在馬尼拉之東北約250公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋一帶。

另外，強烈熱帶風暴銀杏已減弱為熱帶風暴。在上午7時，銀杏集結在西沙之西北約100公里，預料向西南移動，時速約15公里，移向海南島以南海域並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月11日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



周三及周四有幾陣狂風驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）部份時間有陽光，介乎25至29度。周三（13日）及周四（14日） 大致多雲，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪。其中周三吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，最低溫度25度、最高28度。周五（15日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。

周六（16日）則短暫時間有陽光，氣溫回升至26至30度。下周日（17日）至下周二（19日）均短暫時間有陽光。