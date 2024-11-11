桃芝風球｜1946年起11月3次打8號　桃芝或刷「最遲掛8號」記錄？

颱風桃芝正靠近香港，預料周四（14日）將以熱帶風暴的姿態，在香港以南約200公里掠過。天文台今晚（11日）10時20分發出一號風球，預計明日至後日改發３號強風信號。是否需要改發更高信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。一旦改發8號信號，將會是香港有記錄以來最遲發出8號的一次。



天文台表示，11月發出熱帶氣旋警告並不罕見，至於11月打8號的機會有多大，歷史或可給出啟示—— 天文台1946年有記錄以來，曾有15個熱帶氣旋11月吹襲香港，當中12個在3號風球「封頂」，只有3個為8號或以上。對上一個是2022年強烈熱帶風暴「尼格」，而另外兩個同樣名為「柏美娜」的颱風，分別於1954年及1972年來港。



桃芝會否成為1946年以來，第四次令香港在11月掛8號風球，仍有未知之數。（資料圖片）

天文台：11月掛波不算罕見 提及2022年「尼格」須掛8號風球

桃芝會否令香港需要改掛3號或以上風球，天文台表示要視乎桃芝星期四（14日）與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

天文台日前發表題為《銀杏落幕，桃芝登場》的天氣隨筆，提到在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，更以2022年的「尼格」作例子，指天文台當時發出了八號烈風或暴風信號。

翻查天台文資料庫，自1946年起，曾有15個熱帶氣旋令天文台須在11月發出警告信號，當中有12個在三號風球「封頂」，包括最近一個週末訪港的超強颱風「銀杏」。至於要懸掛8號風球或以上的，共有3個記錄，最近期是2022年強烈熱帶風暴「尼格」。

▼2022年11月2日 颱風尼格襲港▼



+ 2

+ 8

據天文台資料，「尼格」在2022年10月底開始生成，天文台先後於10月30日及31日發出一號戒備信號及3號強風信號。當時各大電腦模式一致預報「尼格」會在11月2日，於本港以南150公里內掠過。天文台當日下午發出了8號烈風或暴風信號。最終，尼格的移動路線不斷靠北，至到11月3日凌晨時分，於本港以南40公里左右掠過。

11月曾有兩個「柏美娜」襲港 一個上九號

另外兩次令香港在11月「打8號」的颱風，剛好同叫「柏美娜」。1954年11月5日，超強颱風柏美娜襲港，天文台當晚發出8號東北信號，至翌日更發出9號風球。

1972年11月，「柏美娜」以強颱風之姿再臨，天文台於11月8日發出8號風球，亦是歷年來最遲發出的8號信號。一旦「桃芝」威力持續增強、達8號風球級別，將會是香港有記錄以來最遲發出掛8號的一次。