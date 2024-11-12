桃芝風球｜天文台考慮明日改三號風球　未來一兩日有狂風驟雨

一號風球生效，至少維持至今日（12日）正午12時。天文台預測，本港地區今日大致多雲。日間部份時間有陽光，最高氣溫約28度，吹和緩至清勁東至東北風，海有湧浪。天文台展望，未來一兩日風勢逐漸增強，間中有狂風驟雨，海有湧浪。本周後期風勢緩和，天色好轉。



天文台今日清晨7時45分指出，按照現時預測路徑，桃芝今早仍與本港保持約500公里或以上的距離，與其相關的強風仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。隨著桃芝靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強。天文台會考慮在明日（11月13日）日間改發三號強風信號。



天文台凌晨0時45分指出，颱風桃芝已減弱為強烈熱帶風暴，預料桃芝會在靠近沿岸地區時有所減弱，但其減弱速度仍有不確定性。



圖為截至11月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼



料周四本港以南200公里掠過 將評估是否需改發更高風球

天文台指出，根據現時預測，預料桃芝在星期四（11月14日）早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

圖為截至11月12日清晨5時00分，天文台對桃芝的預測路徑。（天文台網頁圖片）

本周中期風勢漸增強及有狂風驟雨

天文台指出，一股清勁的東北季候風會在今日影響廣東沿岸。同時，熱帶氣旋桃芝會在今明兩日橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至珠江口一帶。在桃芝與東北季候風的共同影響下，本周中期廣東沿岸風勢逐漸增強及有狂風驟雨。而一股達強風程度的東北季候風會在下周初影響華南。

在上午8時，強烈熱帶風暴桃芝集結在香港之東南約630公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

此外，熱帶氣旋銀杏會在今日移向越南中部沿岸並消散。而位於雅蒲島附近的熱帶氣旋天兔會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域，其後路徑存在相當變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月12日凌晨4時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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本周後期風勢緩和天色好轉

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）及周四（14日） 大致多雲，有狂風驟雨，海有湧浪。其中明日吹東北風5級，後轉6級，稍後離岸及高地達7級，最低溫度25度、最高28度。周五（15日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎25至28度。

周六（16日）則短暫時間有陽光，氣溫回升至26至30度。下周日（17日）至下周三（20日）均有驟雨，短暫時間有陽光。其中下周三氣溫降至22至26度。