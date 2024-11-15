天氣｜桃芝一號風球凌晨1時20分取消　強颱風天兔今闖港800公里

熱帶風暴桃芝已在昨晚（14日）減弱為熱帶低氣壓，對本港的威脅減退，天文台今日（15日）凌晨1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台凌晨0時指出，按照現時預測，另一熱帶氣旋天兔會在今早（15 日) 橫過呂宋海峽，進入本港800公里範圍內，大致移向台灣南部。天兔昨早增強為超強颱風，而在下午減弱為強颱風。預料會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。隨後天兔會轉往東北方向移向琉球群島一帶並逐漸減弱。



天文台預測，本港地區今日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上驟雨較多。氣溫介乎24至27度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，周末期間短暫時間有陽光。隨後兩三日風頗大。下周中期顯著較涼。



圖為截至11月14日晚上8時00分，天文台對天兔的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼11月14日 桃芝襲港將掛八號風球▼1



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萬宜下周初進入南海 華南沿岸風勢頗大

此外，天文台指位於西北太平洋的熱帶風暴萬宜，昨早增強為強烈熱帶風暴，料在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

周末期間天色好轉 下周中期顯著較涼

天文台指出，隨著熱帶氣旋桃芝逐漸減弱，周末期間廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月14日 桃芝襲港掛三號風球▼1



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下周日起連日有驟雨 下周三低至20度

根據天文台九天天氣預報，明日（16日） 大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至29度。

下周日（17日）及下周一（18日）均大致多雲。日間短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周日介乎24至28度，下周一降至23至26度。

下周二（19日）至下周四（21日）均大致多雲，有幾陣雨。下周二及下周四均降至21至24度之間，下周三（20日）則降至20至23度。下周五（22日）及下周六（23日）短暫時間有陽光，回升至最高26度。