颱風萬宜｜下周二闖港300多公里　風力達3號風球　下周三跌穿20度

熱帶氣旋桃芝雖然已遠離本港，但一波未平，一波又起。颱風萬宜正逼近菲律賓，天文台今早（15日）發布的路徑圖預料，萬宜下周一（18日）將闖入南海，並在下周二（19日）最接近本港，估計相距300多公里，同時也減弱至強烈熱帶風暴。預料當日香港吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即相等於三號強風信號的風力。其後萬宜西行移向海南島，逐步遠離本港。

根據天文台九天天氣預報，或受到東北季候風及萬宜的共同影響，本港下周三及周四（20及21日）多雲及有幾陣雨，氣溫更跌穿20度，介乎19至22度。至於下周五（22日）為二十四節氣中的「小雪」，氣溫則回升至20至24度。



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天文台︰天兔對本港直接威脅不大

天文台於今日中午12時發布特別天氣提示，根據現時預測，位於呂宋海峽的熱帶氣旋天兔，將在今明兩日（15及16日）逐漸轉向東北方向移動，橫過台灣南部並顯著減弱。天文台預料天兔會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。而隨著與桃芝殘餘相關的雲帶轉薄，預料周末期間本港天色較為明朗。

本港今早各區普遍錄得超過20毫米雨量

截至中午12時半，天文台錄得氣溫24.6度，相對濕度為92%，紫外線指數為1，即強度屬於低。天文台指，與桃芝殘餘相關的雨帶，正影響珠江口一帶，本港今早各區普遍錄得超過20毫米雨量。

熱帶氣旋萬宜將在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

熱帶氣旋萬宜的預測位置和強度。（天文台網頁截圖）

一股東北季候風下周日抵達華南沿岸

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風，將在下周日（17日）稍後抵達華南沿岸，隨後數日廣東地區氣溫逐步下降。同時位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜，將在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，大致移向海南島一帶。

受到萬宜及東北季候風的共同影響，天文台預測下周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大，並有幾陣雨。至於熱帶氣旋天兔，將在今明兩日逐漸轉向東北方向移動，橫過台灣南部並顯著減弱。

颱風萬宜的衞星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

萬宜下周二最接近本港 屆時減弱至強烈熱帶風暴

天文台的預測路徑圖顯示，颱風萬宜未來兩日繼續增強，向西北方向移動，並將以超強颱風的級別於下周日（17日）橫過菲律賓，料在下周一早上（18日）闖入南海，進入本港800公里範圍內，屆時將發出一號戒備信號。

萬宜將於下周二（19日）最接近本港，估計相距300多公里，並減弱至強烈熱帶風暴，即中心附近最高持續風速只有105公里。而萬宜同時亦轉移方向，西行移向海南島，逐步遠離本港。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

受萬宜及東北季候風共同影響 下周三及周四跌穿20度

天文台九天天氣預報顯示，由萬宜闖進南海當晚（18日）起，受到東北季候風的共同影響，本港氣溫急劇下降，直至下周三及周四（20及21日）更跌穿20度，只有19至22度，而下周五（22日）為二十四節氣中的「小雪」，當日氣溫回升至20至24度。

下周二離岸及高地間中6級 風力相等於三號風球

同時受萬宜影響，本港下周一（18日）天氣再次轉壞，下周二至周四（19至21日）多雲及有幾陣雨，直至下周五（22日）才短暫時間有陽光。至於萬宜最接近本港的下周二，天文台估計吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即相等於三號強風信號的風力。

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