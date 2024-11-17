超強颱風萬宜｜天文台料最快今晚進港800公里 周一或掛一號風球
撰文：江麗盈
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天文台指，一股達強風程度的東北季候風會在今日（17日）稍後逐漸影響華南沿岸，同時預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至星期一（18日）初時，進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）風勢會逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號，即最快周一或會發出一號風球。
天文台預料，本周本港氣溫逐步下降，中期間中有雨，最低氣溫降至攝氏19度或以下。
隨着一股達強風程度的東北季候風會在今日（17日）稍後逐漸影響華南沿岸，同時預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至星期一（18日）初時，進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。
天文台稱，在東北季候風及萬宜的共同影響下，本港周一及周二（19日）風勢會逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。
天文台也提到，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一、及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。
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