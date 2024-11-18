颱風萬宜．最新｜一號風球今早發出　天文台：發更高視乎3條件

颱風萬宜橫過菲律賓呂宋島後進入南中國海中北部，天文台今日（18日）凌晨0時指出按照現時預測，萬宜將於未來一兩小時進入本港800公里警戒範圍，天文台會在今早6時至9時之間發出一號風球。



天文台預測預料萬宜會逐漸減弱，但隨着萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（19日）該區風勢頗大。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。



天文台指未來一兩日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施；預料星期二及星期三間中有雨，氣溫進一步下降，最低氣溫在18度或以下。



▼11月18日 颱風萬宜風暴消息▼

颱風萬宜11月17日晚上20時集結在香港之東南約950公里，正橫過菲律賓呂宋島中部。

▼11月12日 熱帶氣旋桃芝一號風球生效▼



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▼11月13日 熱帶氣旋桃芝3號風球下中環天星碼頭▼



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▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼

