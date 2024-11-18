颱風萬宜｜今掛一號風球及晚上較涼　隨後兩日風大　周三低見18度

強颱風萬宜已減弱為颱風。天文台今日（18日）凌晨1時45分指出，萬宜已進入本港800公里範圍，至5時30分，天文台公布今早6時40分會發出一號戒備信號，並指萬宜過去數小時穩定向西北偏西方向移動，進入南海。天文台預測，萬宜會逐漸減弱，但隨著其靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響，明日（19日）風勢頗大。是否要在今晚至明日初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需，視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。



天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港地區今日（18日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。晚上有幾陣雨，天氣較涼。吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，隨後一兩日風勢頗大，海有湧浪。預料明日（19日）及星期三（20日）間中有雨，氣溫進一步下降，最低氣溫在18度或以下。



圖為截至11月18日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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未來一兩日天文大潮 低窪地區或輕微水浸

天文台今晨指出，未來一兩日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料今晚及明晚海水高度，普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取預防措施。

在上午5時，颱風萬宜集結在東沙之東南偏南約370公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。

颱風萬宜11月18日清晨5時集結在香港之東南約670公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。（天文台圖片）

本周後期天色漸轉明朗

天文台預料，東北季候風會在未來數日影響華南沿岸。受萬宜及東北季候風的共同影響，未來一兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，氣溫逐步下降，海有湧浪。

隨著萬宜遠離沿岸地區並逐漸減弱，本周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗。預料另一股達強風程度的東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大，早晚仍然稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月18日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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明日至周四有幾陣雨 周六最低氣溫重上2字頭

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）至周四（21日）均多雲及有幾陣雨。其中明日稍後雨勢較為頻密，與周三（20日）均海有湧浪。稍後雨勢較為頻密。明日介乎19至23度；周三及周四低見18度，周三最高僅21度。

周五（22日）至下周二（26日）短暫或部份時間有陽光，周五氣溫回升至介乎19至23度。 周六（23日）最低氣溫重回2字眼，與下周日（24日）均介乎20至24度。