天氣｜今日多雲有驟雨　明日北風增強氣溫下降　周三跌至15度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，天文台預料，一股強烈東北季候風會在今日（25日）稍後至明日初時抵達廣東。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎20至23度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（26日）北風增強，氣溫逐步下降，隨後一兩日早上天氣清涼，最低氣溫在14、15度左右，漸轉天晴乾燥。



圖為截至11月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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強烈東北季候風今抵達 周中早晚清涼

天文台指出，一股強烈東北季候風會在今日稍後至明日初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨。受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨著季候風緩和，本周後期至下周初廣東地區氣溫稍為回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月25日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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周三漸轉天晴乾燥 周四早上低至14度

明日（26日）大致多雲，初時有一兩陣驟雨。氣溫顯著下降，介乎17至21度；吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。周三（27日） 天氣顯著較涼，初時大致多雲，日間漸轉天晴乾燥。當日氣溫介乎15至19度，最低氣溫比前一天最高相差6度，相對濕度低至40%。

周四（28日）及周五（29日）天晴，周四早上相當清涼低至14度；周五則早晚清涼，全日介乎15至21度。兩日均日間非常乾燥，相對濕度低至35%。

周六（30日）至下周二（12月3日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，連日最低氣溫均在18度或以下，最高為21或22度。