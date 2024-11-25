天氣｜今日多雲有驟雨 明日北風增強氣溫下降 周三跌至15度
撰文：蕭通
出版：更新：
一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，天文台預料，一股強烈東北季候風會在今日（25日）稍後至明日初時抵達廣東。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎20至23度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（26日）北風增強，氣溫逐步下降，隨後一兩日早上天氣清涼，最低氣溫在14、15度左右，漸轉天晴乾燥。
▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼
+5
強烈東北季候風今抵達 周中早晚清涼
天文台指出，一股強烈東北季候風會在今日稍後至明日初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨。受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨著季候風緩和，本周後期至下周初廣東地區氣溫稍為回升。
▼天文台九天天氣預報▼
▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼
+12
周三漸轉天晴乾燥 周四早上低至14度
明日（26日）大致多雲，初時有一兩陣驟雨。氣溫顯著下降，介乎17至21度；吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。周三（27日） 天氣顯著較涼，初時大致多雲，日間漸轉天晴乾燥。當日氣溫介乎15至19度，最低氣溫比前一天最高相差6度，相對濕度低至40%。
周四（28日）及周五（29日）天晴，周四早上相當清涼低至14度；周五則早晚清涼，全日介乎15至21度。兩日均日間非常乾燥，相對濕度低至35%。
周六（30日）至下周二（12月3日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，連日最低氣溫均在18度或以下，最高為21或22度。
星期四14度｜天文台指強烈東北季候風明晚殺到 兩區周中寒冷水平日本暴雪｜港客青森駕車出行遇大雪被困 行700米到旅館求助寒流襲港！天文台料下周分區僅11°C 3動作即保暖 羽絨4隱患小心寒流保暖飲品｜薑茶只排第3！即睇禦寒飲品排名 第1名竟然是它！