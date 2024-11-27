天氣｜今日天晴乾燥　早晚清涼市區約16度　近兩三天日夜溫差頗大

乾燥的東北季候風正影響廣東。本港今早（27日）清涼，市區氣溫普遍降至16、17度，新界再低幾度。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥，相對濕度料最低40%。早晚清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。日間最高氣溫約21度。吹和緩至清勁偏北風。



天文台展望，未來兩三日大致天晴及非常乾燥，早晚清涼，市區最低氣溫在15度左右，新界再低兩三度，日夜溫差頗大。



圖為截至11月26日清晨6時10分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

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下周初氣溫稍為回升

天文台指出，受東北季候風及其補充持續影響，未來兩三日廣東沿岸普遍晴朗及乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在下周初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。預料一股乾燥偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月27日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日及周五低至15度

明日（28日）及周五（29日）大致天晴及早晚清涼，均介乎15至21度。兩日均日間非常乾燥，明日相對濕度最低35%，周五更低至30%。

周六（30日）至下周四（12月5日）仍天晴及乾燥，其中周六早晚清涼，介乎16至21度。之後數日最低氣溫約為17及18度，最高為22或23度。