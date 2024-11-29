天氣｜今日天晴及非常乾燥　濕度低至25%　早上清涼市區約16度

乾燥的東北季候風正影響廣東，該區天色良好。天文台預測，本港地區今日（29日）天晴及非常乾燥，相對濕度最低25%。早上清涼，市區最低氣溫約16度，日間最高氣溫約21度。吹和緩北至東北風，早上風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來兩三日持續天晴乾燥。明日（30日）早上仍然清涼。下周初氣溫稍為回升。



圖為截至11月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初氣溫稍為回升

天文台指出，受東北季候風持續影響，今明兩日廣東普遍晴朗及乾燥，早上清涼，內陸地區日夜溫差較大。預料季候風會在周末期間緩和，而隨著一股偏東氣流影響廣東沿岸，下周初至中期該區氣溫稍為回升，天色大致良好。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸。

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圖為天文台截至11月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周後期氣溫稍回落

明日（30日）至下周一（12月2日）均天晴乾燥。其中明日早上清涼，全日介乎17至21度，相對濕度最低約40%。下周日（12月1日）起氣溫回升，當日介乎18至22度，下周一進一步升至19至23度。

下周二（12月3日）至下周四（12月5日）均大致天晴，連日最低氣溫為20或19度，最高均為23度。下周五（12月6日） 部份時間有陽光、日間乾燥，氣溫稍為回落至18至20度之間。下周六（12月7日）早上清涼，日間乾燥，最低跌至17度。