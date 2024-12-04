天氣｜今早市區約21度　周五「大雪」日間溫暖　下周初早上清涼

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（12月4日）大致多雲。早上市區最低氣溫約21度，新界再低兩三度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日大致天晴，日間溫暖。周末期間漸轉吹偏北風，下周初早上清涼。



圖為截至12月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



+ 5

東北季候風周末期間抵達

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天氣乾燥，早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東地區氣溫稍為回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月4日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



+ 12

周六晚上稍涼跌至18度

明日（5日）及為二十四節氣「大雪」的周五（6日）均大致天晴，氣溫均介乎20至24度。周六（7日）則部份時間有陽光，晚上稍涼，當日氣溫稍為回落至18至23度。

下周日（8日） 早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至20度。下周一（9日）仍早上清涼，及有一兩陣微雨，氣溫稍回升至17至21度之間。下周二（10日）及下周三（11日）短暫或部份時間有陽光，最低氣溫均為19度。下周四（12日）早上清涼，最低重回17度。