天文台｜今晚轉吹北風 明日最低16度 下周中、後期氣温又升又跌
撰文：陶嘉心
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東北季候風正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。預測本港今日(7日)大致天晴及乾燥。吹和緩東北風。晚上轉吹清勁北風，天氣轉涼。
展望:未來一兩日部分時間有陽光。星期日市區氣溫下降至16度左右，新界再低兩三度。星期一早上仍然清涼。下周中期氣溫稍為回升。
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季候風下周中緩和 另一股下周後期殺到 氣温逐步降
天文台指出，隨著現時影響華南的東北季候風增強，未來一兩日廣東沿岸早上清涼，天色大致良好。而季候風會在下周中期緩和，華南沿岸氣溫稍為回升，雲量較多。預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸氣溫逐步下降，早晚清涼，風勢頗大。
▼天文台九天天氣預報▼
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下周二及周三有微雨 下周六最低又跌至16度
根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）早上清涼，大致天晴及乾燥。氣溫跌至16至20度。濕度介乎50%-70%。
下周一（9日）部分時間有陽光。早上清涼，日間乾燥。氣溫稍回升至17至21度之間。
下周二（10日）及下周三（11日）大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。最低氣溫回升至19及20度，最高為22及24度。
下周四（12日）部分時間有陽光。氣溫再度回落，介乎18至22度。下周五(13日)及下周六（14日）均乾燥﹐早晚清涼。氣温繼續回落至最低17及16度。下周六濕度介乎45%-70%。
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