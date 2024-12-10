天氣｜今早市區約18度　明日日間溫暖　周四轉涼　周六低見14度

東北季候風正影響廣東。同時一道雲帶覆蓋廣東東部。天文台預測，本港地區今日（12月10日）大致多雲。早上市區最低氣溫約18度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（11日）日間溫暖，明晚至周四（12日）轉吹偏北風。本周後期氣溫逐步下降，周末期間早晚相當清涼。



圖為截至12月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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東北季候風今晚抵達 下周中期始緩和

天文台指出，隨著東北季候風在今明兩日逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。另一股東北季候風會在星期三晚抵達廣東沿岸，本周後期至下周初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。預料東北季候風會在下周中期逐步緩和，華南漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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周五至下周三均乾燥 下周日低見13度

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）部份時間有陽光。早上有一兩陣微雨，介乎19至24度。周四（12日） 部份時間有陽光，天氣轉涼，氣溫稍降至17至21度。周五（13日）及周六（14日）均大致多雲，日間部份時間天色明朗及乾燥，早晚清涼。其中周五介乎16至19度；周六進一步跌至14至18度。

下周日（15日）及下周一（16日）均早上相當清涼，日間乾燥。下周日低至13度、最高17度；下周一最低14度。下周二（17日）及下周三（18日）大致天晴及乾燥、早上清涼，下周二氣溫回升，最低溫度回16度，翌日為17度。