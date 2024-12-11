天氣｜今日溫暖最高25度　東北季候風晚上抵達　周末期間低見13度

一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸。天文台預測，本港地區今日（12月11日）大致多雲。早上有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及溫暖，最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，晚上轉吹北風，天氣稍涼。天文台展望，未來數日氣溫逐步下降，周末期間早晚相當清涼。



圖為截至12月11日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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本周後期早晚相當清涼 下周中期漸轉天晴乾燥

天文台指出，一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸，本周後期至下周初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。預料東北季候風會在下周中期逐步緩和，華南漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月11日凌晨5時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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周五起連日早晚清涼 下周一最低仍僅14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（12日）部份時間有陽光，天氣轉涼，介乎17至21度。周五（13日）及周六（14日）均大致多雲，日間部份時間天色明朗及乾燥，早晚清涼。其中周五介乎16至19度；周六進一步跌至14至18度。

下周日（15日）及下周一（16日）均早上相當清涼，日間乾燥。下周日低至13度、最高17度；下周一最低14度。下周二（17日）至下周四（19日）大致天晴及乾燥、早上清涼，下周二氣溫稍為回升，介乎16度至21度；之後兩日進一步回升至17至22度。