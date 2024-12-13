東北季候風｜未來九天乾燥　天文台料周日最低13度　新界低兩三度

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋該區。天文台預測本港今日(13日)大致多雲及乾燥。相對濕度最低約50%。早晚清涼，日間短暫時間有陽光。吹和緩至清勁北風。

展望: 周末期間氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚相當清涼。星期日市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。下周初日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。



天文台預測今日(13日) 大致多雲及乾燥，最高氣溫約19度。(香港01記者攝)

圖為截至12月13日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周日間氣溫漸回升 新一股季候風補充下周後期抵達

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。受乾燥的季候風持續影響，該雲帶會轉薄，廣東沿岸在下周初至中期大致天晴，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月13日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周一至周六仍早上清涼 下周六氣溫再回落至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）及下周日（15日）均大致多雲及乾燥。相對濕度最低約40%。早晚相當清涼。周六介乎14至17度，下周日進一步跌至13至16度。

下周一(16日）早上相當清涼及非常乾燥，相對濕度跌至最低30%，氣温介乎14至19度。

下周二(17日)至下周六（21日）均早上清涼及乾燥，氣温則回升，介乎16度至21度、22 度之間。下周六(21 日)大致天晴，氣溫再回落至15度，之後的星期日(22 日)氣温再進一步下跌至14度。