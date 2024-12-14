天文台｜強風程度東北季候風　明顯風寒效應　周日最低13度新界凍

天文台下午4時45 分發出特別天氣提示，指一股達強風程度的東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸。由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，在戶外進行活動時要注意保暖。

本港下午各區氣溫普遍較昨日低三度左右。此外，一道雲帶正覆蓋廣東西部沿岸。天文台預測明早相當清涼，市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約16度。



展望星期一早上相當清涼。隨後兩三日大致天晴及乾燥，日間氣溫回升，但早上仍然清涼。



▼2024年12月14日 天文台錄得入秋以來最低13.8度▼



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天文台預測本港明日至下周二、早上相當清涼，非常乾燥。(譚曉彤攝)

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在明日繼續影響華南沿岸，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。受乾燥的季候風持續影響，該雲帶會轉薄，廣東沿岸在下周初至中期大致天晴，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸。

圖為天文台於14日下午5時40分錄得各區最低氣温。(天文台網頁截圖)

天文台今早(14日)錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來的最低紀錄，而新界氣溫普遍再低一兩度。預測明早相當清涼，市區最低氣溫約13度，新界再低兩三度及普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約16度。

展望星期一早上相當清涼。隨後兩三日大致天晴及乾燥，日間氣溫回升，但早上仍然清涼。

圖為天文台今日(14日)下午4時45分預報未來九天天氣(天文台網上截圖)

未來九天天晴乾燥 明日至下周二日間非常乾燥 相對濕度低至30%

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）早上相當清涼，氣温跌至13至17度。日間短暫時間有陽光及非常乾燥。相對濕度介乎35%至50%。

下周一(16日）早上仍相當清涼及非常乾燥，相對濕度跌至最低30%，氣温略回升，介乎14至19度。

下周二(17日)至下周六（21日）均早上清涼及乾燥，氣温則回升，介乎16度至21度、22 度之間。

下周六(21 日)及之後的星期日(22 )大致天晴，氣溫再回落至15度。最高分別是21 度及20度。