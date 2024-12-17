天文台｜冬至前夕星期五僅13度　季候風持續至下周初　平安夜14度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，本港地區今日（17日）正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之五十左右。展望本周餘下時間至聖誕節早晚持續清涼，日間大致天晴及非常乾燥。本星期五市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度。



圖為截至12月17日早上11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台指，一股乾燥的季候風補充會在明日(18日)抵達廣東沿岸，未來兩三日該區天晴乾燥，氣溫稍為下降，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風會在周末至下周初持續影響華南，沿岸早上天氣仍然清涼。

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今明天晴乾燥 新界日夜溫差較大

天文台指出，受乾燥的東北季候風持續影響，今明兩日廣東天晴乾燥，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風補充會在本周後期至下周初影響華南，該區氣溫將會稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月17日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

冬至前夕氣温跌至13度 冬至、平安夜14度 聖誕節15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）至下周一（23日）均天晴、早上清涼，日間非常乾燥，明日介乎16至21度。周四(19日)氣温降至14至19度。周五(20日)最低氣温再跌至13度。

周六（21日）冬至，氣温回升至14至21度。下周二(24日)平安夜維持14至19度。下周三(25日)聖誕節回升至15至20度。下周四(26日) 拆禮物日氣温上升至16至20度。聖誕假期均部分時間有陽光。早上清涼。日間乾燥。