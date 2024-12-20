天氣｜寒冷天氣警告生效　今早多區不足12度　明日冬至最低14度

天文台於今晨（12月20日）6時表示，寒冷天氣警告生效。天文台指出，受冬季季候風影響，廣東天氣寒冷。今早本港大部份地區氣溫降至12度以下，預測本港地區今日天晴，早上寒冷。日間非常乾燥，相對濕度最低約30%，最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風。



天文台展望，未來一兩日天晴及非常乾燥，早上相當清涼。下周初至聖誕節（25日）早晚仍然清涼，日間部份時間有陽光。



圖為截至12月20日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



+ 5

菲律賓南部附近低壓區 下周初橫過南海南部

天文台指出，冬季季候風會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區日夜溫差頗大。而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

此外，預料現時位於菲律賓南部的低壓區會在下周初至中期橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月20日凌晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月28日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



+ 6

至下周六均日間乾燥 平安夜最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日冬至（21日）及下周日（22日）均天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥。明日料介乎14至21度，周日則回落至13至19度。

下周一（23日）至下周六（28日）均部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。其中，下周二平安夜（24日）料介乎14至19度；下周三聖誕節（25日）稍為回升至16至20度。下周四（26日）的拆禮物日，進一步升至17至21度。