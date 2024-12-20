冬至｜晚間明顯輻射冷卻　周末市區早上最低溫13度　打鼓嶺僅7度

撰文：歐陽德浩
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雖然寒冷天氣警告並未生效，不過全港氣溫將陸續下降。天文台今晚（20日）公布，由於天朗氣清及風勢微弱，輻射冷卻於晚間會較為明顯，明早（21日、冬至）市區最低氣溫約13度。而翻查分區天氣圖，打鼓嶺及大埔於明早6時正，分別只有7度及8度。

▼12月20日　天文台清晨在各氣象站均錄得氣温降至12度以下。▼

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12月20日截至晚上8時40分，北潭涌錄得最低7.2度。（天文台網頁截圖）

天文台︰天朗氣清及風勢微弱　晚間明顯輻射冷卻

天文台於晚上8時45分公布，由於天朗氣清及風勢微弱，輻射冷卻於晚間會較為明顯。明早（21日）市區最低氣溫約13度，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷。天文台並提醒，市民請注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

翻查天文台分區天氣圖，打鼓嶺及大埔於明早6時正，分別只有7度及8度。（天文台網頁截圖）

打鼓嶺、大隴及大帽山僅約8度

翻查天文台分區天氣圖，截止今晚8時40分，北潭涌僅錄得7.2度，而打鼓嶺、大隴及大帽山僅約8度。天氣預報則顯示，打鼓嶺及大埔於明早6時正，分別只有7度及8度。

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