天氣｜今有幾陣微雨　平安夜早上續清涼　南海熱帶低氣壓移向越南

東北季候風正影響廣東。同時一道廣闊雲帶正覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（12月23日）大致多雲，有幾陣微雨。早上相當清涼，市區最低氣溫約14度，日間最高氣溫約17度。吹和緩至清勁東北風。天文台展望，平安夜早上仍然清涼，晚上風勢較大。聖誕節假期短暫時間有陽光，日間和暖。本周後期再度轉涼。



此外，位於南海南部的低壓區，昨增強為熱帶低氣壓。天文台預測，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過該區，並移向越南南部一帶，與其相關的雲帶會覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。天文台估計，該熱帶低氣壓會在明日（24日）凌晨2時前，進一步增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里。但隨後風力將減弱，至聖誕節（25日）凌晨2時前已重新降回熱帶低氣壓級別，中心附近最高持續風速降至每小時少5公里。



圖為截至12月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股東北季候風會將至 本周後期再度轉涼

天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續為廣東帶來早晚清涼的天氣。隨著季候風在本周中期稍為緩和，沿岸地區日間氣溫回升。預料另一股東北季候風會在本周後期抵達華南，該區再度轉涼。

另外，在上午5時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市以東約710公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海南部並移向越南南部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月23日清晨5時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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聖誕節及大除夕均早上清涼 同介乎17至21度

根據天文台的九天天氣預報，明日平安夜（24日）介乎15至19度 ，部份時間有陽光，早上清涼。周三聖誕節（25日）至周六（28日）均大致多雲，日間短暫時間有陽光。其中聖誕節早上清涼，介乎17至21度。拆禮物日（26日）氣溫回升至18至22度，但翌日最低又跌至15度。

下周日（29日）部份時間有陽光，早上相當清涼，最低跌至14度。下周一（30日）及下周二大除夕（31日）均短暫時間有陽光，早上清涼，其中大除夕氣溫料回升至17至21度。