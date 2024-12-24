天文台｜聖誕節早上清涼有微雨最高20度　拆禮物日和暖天色明朗

今日（12月24日）為平安夜, 東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，與熱帶低氣壓帕布相關的廣闊雲雨帶正覆蓋南海中至北部及廣東東部沿岸。在上午十時，帕布集結在胡志明市以東約580公里，預料向西或西南偏西緩慢移動，移向越南南部一帶。本港下午大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩至清勁東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。



明日聖誕節、天文台預測早上仍然清涼。聖誕節翌日(26日)日間短暫時間有陽光及和暖。星期五(27日)轉吹偏北風。周末期間再度轉涼。



圖為截至12月24日清晨11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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天文台預測熱帶低氣壓柏布途徑。(天文台網頁截圖)

帕布移向越南南部 拆禮物日日間較和暖

天文台指，東北季候風會在未來一兩日緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升。同時，一道廣闊雲帶覆蓋南海北部及廣東地區。預料一股乾燥的東北季候風會在星期五(27日)抵達華南沿岸，周末期間該區再度轉涼，天色好轉。

此外，位於南海南部的熱帶氣旋帕布會在今明兩日移向越南南部一帶，並逐漸減弱及消散。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月24日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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聖誕節及大除夕最低17度 下周日低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日聖誕節（25日）大致多雲，早上有一兩陣微雨及清涼，日間部份時間天色明朗，介乎17至20度。 周四拆禮物日（26日） 大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分間天色晴朗。介乎18至21度。 周五（27日）晚上氣溫下降至19度，初時有兩陣雨，早晚天氣清涼。當日最低約16度。

周六（28日）至下周三元旦（1月1日）均早上清涼，其中周六氣温跌至14度，最高18度；下周日（29日）仍維持14至19度。下周二大除夕（31日）及元旦(1 日)均部分時間有陽光，料介乎17至21度。