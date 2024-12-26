天氣｜今日最高21度有一兩陣微雨　明日轉涼 　周末跌至14度

今日（12月26日）是聖誕節後的拆禮物日，天文台指東北季候風正影響華南，同時一道廣闊雲帶正覆蓋廣東及南海北部。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎18至21度，吹和緩東北風。



天文台展望，明日（27日）天氣轉涼，有一兩陣雨。周末期間漸轉天晴乾燥，市區最低氣溫降至14度左右，新界再低幾度。



圖為截至12月26日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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乾燥東北季候風明抵達

天文台指出，東北季候風會在今日繼續影響華南。同時，一道廣闊雲帶覆蓋廣東及南海北部。而一股乾燥的季候風補充會在明日抵達華南沿岸，周末期間該區再度轉涼，天色好轉。隨著季候風在下周初緩和，廣東地區氣溫稍為回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月26日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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大除夕及元旦最低17度

根據天文台的九天天氣預報，明日（27日）大致多雲，初時有一兩陣雨，早晚天氣清涼，介乎16至19度。周六（28日）及下周日（29日）大致天晴及乾燥，天氣相當清涼，跌至最低14度。

下周一（30日）至下周五（1月3日）均早上清涼，其中下周二大除夕（31日）及元旦（1月1日）均部份時間有陽光，料介乎17至21度。下周四（1月2日）及下周五短暫時間有陽光，下周四氣溫回落至介乎16至20度，下周五進一步跌至最低15度。