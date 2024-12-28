天文台｜明早低至14度新界凍　除夕乾燥最高23度　元旦多雲和暖

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，本港地區今日(28日)天晴。下午非常乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。1



天文台展望，未來一兩日及除夕大致天晴，天氣乾燥。元旦及星期四雲量較多。明早市區相當清涼，最低氣溫降至14度左右，新界再低幾度。



天文台今日(28日)12時20 分顯示各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

季候風下周初至中期緩和 氣温稍為回升

天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷。隨著季候風在下周初緩和，廣東日間氣溫稍為回升。

天文台預料一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區日間部分時間有陽光及和暖。受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸轉涼。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月28日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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未來一周早上清涼 除夕最高23度、非常乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（29日）大致天晴及乾燥。早上相當清涼。介乎14至18度。

下周一（30日）至下周六（1月4日）均早上清涼。下周一及下周二除夕（31日）均大致天晴及乾燥，下周一氣温介乎16度至21 度。除夕氣温則介乎17度至23度，相對濕度低至介乎35%。

下周三元旦（1月1日）氣温介乎17度至20度。日間短暫時間有陽光。翌日(1月2日)氣温上升至18度至21 度。大致多雲。部分時間有陽光。

隨後幾天、氣温再度下降、下周五(1月3日)天晴及乾燥，早晚清涼，氣温較早一日跌兩度、介乎16度至20度。下周六(1月4日)之後數天均天晴，最低氣温則降至15度。最高則分別是19度、20度。