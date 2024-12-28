天文台｜東北季候風影響今日早晚清涼　明早降至14度新界寒冷

一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸。本港今早(28日)天氣清涼，各區氣溫普遍較昨日低兩三度。此外，覆蓋廣東的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測今日介乎15度至19度，日間非常乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。



天文台展望，明早(29日)市區相當清涼，最低氣溫降至14度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。下周初至元旦早上仍然清涼，日間和暖。



天文台今早8時30 分顯示各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

季候風下周初至中期緩和 氣温稍為回升

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，周末期間華南沿岸普遍晴朗，早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著季候風在下周初緩和，廣東日間氣溫稍為回升。預料一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區日間部分時間有陽光及和暖。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月28日清晨6時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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未來一周均早上清涼 除夕和暖最高21度

根據天文台的九天天氣預報，明日（29日）大致天晴及乾燥。早上相當清涼。介乎14至18度。

下周一（30日）至下周六（1月4日）均早上清涼。其中下周一及下周二除夕（31日）均大致天晴及乾燥，最低16度，最高22 度及23度。

下周三元旦（1月1日）最低升至17度，隨後數日最低約17、16度，最高約20、21度。