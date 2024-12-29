天氣｜早上市區降至13度　未來幾日回暖乾燥　除夕、元旦最低17度

天文台表示，本港今早市區氣溫降至13度左右，新界再低幾度，預計日間最高氣溫約18度。展望未來幾天大致天晴、乾燥，早上清涼，日間和暖。除夕17至23度，元旦則17至20度。



圖為截至12月29日早上8時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今日天晴 氣溫13至18度

天文台表示，今日（29日）一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今早市區氣溫降至13度左右，新界再低幾度。早上8時10分，天文台大埔錄得10.8度、元朗公園及濕地公園錄得11.5度。

天文台預測今日氣溫13至18度，大致天晴及乾燥。早上市區相當清涼，新界寒冷。日間最高氣溫約18度。吹和緩至清勁北至東北風，稍後轉吹東風。

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清晨發出黃色火災警告

天文台早上6時12分發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生，提醒市民及郊遊人士小心防止山火。

未來幾日氣溫回升。（天文台網站截圖）

未來幾日氣溫回升

隨著季候風在本週初緩和，展望未來幾天廣東日間氣溫稍為回升。天文台預料一股清勁的偏東氣流會在本週中期影響廣東沿岸，日間部分時間有陽光及和暖。受另一股東北季候風影響，本週後期華南沿岸轉涼。

12月31日除夕當日天晴，氣溫介乎17至23度。到2025年第一日，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度。

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