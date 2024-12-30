天氣｜今早市區最低14度　新界再低幾度　除夕元旦最低17度

一股東北季候風正影響華南，同時廣東天色普遍晴朗。本港方面，天文台指今日（12月30日）早上市區氣溫降至14度左右，新界再低幾度。天文台預測，本港今日大致天晴。早上相當清涼。日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風，稍後吹微風。



天文台展望，除夕（31日）早上仍然清涼，日間溫暖，晚上雲量逐漸增多。元旦（1月1日）及星期四（1月2日）大致多雲，短暫時間有陽光。隨後一兩日漸轉天晴乾燥，早晚清涼。



圖為截至12月30日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風未來一兩日稍緩和 低壓區本周影響南海南部

天文台指出，東北季候風會在今明兩日稍為緩和，但廣東沿岸早上天氣仍然清涼，日間氣溫稍為回升。預料一股清勁的偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區日間和暖。同時，一個低壓區會影響南海南部，與其相關的雲帶屆時會覆蓋南海北部。受另一股東北季候風影響，本周後期至下周初華南沿岸早晚清涼，日間天晴乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月30日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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除夕乾燥最高23度 周六至下周二最低約15度

根據天文台的九天天氣預報，明日除夕（31日）大致天晴，早上清涼，日間乾燥。晚上漸轉多雲，介乎17至23度。周三元旦（1月1日）及周四（1月2日） 仍大致多雲，日間短暫時間有陽光。元旦早上清涼，當日介乎17至20度。周四則為18至21度。

周五（1月3日）至下周二（1月7日）均大致天晴及乾燥，早晚清涼。周五最低氣溫16度，周六至下周二均最低15度，最高約為19及20度。