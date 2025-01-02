天氣｜今日最高21度　早上有一兩陣微雨　未來數日早晚清涼

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港地區今日（1月2日）大致多雲。早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁，高地間中吹強風。天文台展望，未來數日天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。



圖為截至1月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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乾燥東北季候風明抵達 內陸地區日夜溫差頗大

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶會覆蓋沿岸地區及南海北部。預料一股乾燥的東北季候風會在明日（3日）抵達華南沿岸，該區漸轉天晴。受季候風持續影響，周末至下周中期華南沿岸早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月2日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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「小寒」最低16度 下周四低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（3日）漸轉天晴，天氣乾燥。早晚清涼，介乎16至22度。周六（4日）至下周五（10日）均乾燥及早晚清涼，至下周四（9日）均大致天明。其中下周日（5日）為二十四節氣「小寒」，當日料介乎16至22度。

下周一（6日）至下周三（8日）均最低15度，最高約19至20度。下周四（9日）及下周五早上相當清涼，跌至介乎14至18度。