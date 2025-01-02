天文台｜季候風持續未來數日天晴早晚清涼　周日「小寒」最低16度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測本港地區今日(2日)大致多雲。日間短暫時間有陽光。吹和緩東至東北風。展望:未來數日天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。



圖為截至1月2日早上11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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乾燥東北季候風明抵達 內陸地區日夜溫差頗大

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在明早抵達華南沿岸。受季候風持續影響，未來數日該區大致天晴，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區早上相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月2日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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「小寒」日間非常乾燥 下周一低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（3日）大致天晴及乾燥。早晚清涼，介乎16至22度。周六（4日）至下周五（10日）均天晴乾燥及早晚清涼。

其中下周日（5日）為二十四節氣「小寒」，當日料介乎16至21度。日間非常乾燥。 相對濕度介乎35%至75%。

下周一（6日）氣温跌2度，最低14度。最高20度。下周二(7日)至下周四(9日)均最低15度，最高約18至20度。下周五(10 日)則跌至介乎14至17度。